Stabilizzazione al Comune di Palermo, Uil Fpl: “Oggi la firma definitiva”

Palermo. Oggi la Uil Fpl Palermo ha firmato la pre intesa del contratto 2023/2025 e l'accordo economico con il Comune di Palermo. Un contratto stipulato a fine anno e firmato con grande senso di responsabilità nei confronti dei dipendenti, circa 4800, che nel corso dell’anno hanno lavorato a favore della cittadinanza. Diverse le richieste accolte compresa quella dell’attivazione di due nuove performance individuali specifiche per gli eventi di tutta l'area cultura, con particolare riferimento al sistema bibliotecario, e per gli sportelli delle postazioni decentrate, Anagrafe e Stato Civile. In questo modo saranno garantiti i servizi anche il pomeriggio”. Lo dichiarano il segretario provinciale Ilioneo Martinez ed il segretario aziendale Rosalia La Mattina della Uil Fpl Palermo, che aggiungono: “Sono state incrementate economicamente e numericamente l'indennita' di responsabilità e di funzione. Ma anche l’indennità di servizio esterno per compensare i rischi e i disagi del personale della Polizia municipale. E’ stata corretta la denominazione del personale educativo, accolta la richiesta di potere riconoscere in misura intera il compenso di performance individuale al personale con un numero di ore inferiore a 36 ore. E' stata riconosciuta una produttività aggiuntiva a tutto il personale e concordata una progressione economica”.