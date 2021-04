Stabilizzati 35 lavoratori del Comune di Casteldaccia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è chiusa la pagina del precariato ultra trentennale per 35 lavoratori del Comune di Casteldaccia. Non potevano auspicare di festeggiare in modo migliore la festa dei lavoratori se non con un contratto a tempo indeterminato che decorre proprio dal 1° maggio. Lo affermano Margherita Amiri segretario provinciale, Greco Carmelo responsabile territoriale e Mario Basile responsabile del coordinamento Funzioni Locali CISL FP Palermo Trapani. Dopo tante vicissitudini amministrative e contabili che il Comune di Casteldaccia ha dovuto affrontare, anche in considerazione delle condizioni di dissesto finanziario ancora in atto, grazie alla caparbietà e alla volontà politica del sindaco Giovanni Di Giacinto ben coadiuvato dal vicesindaco dottoressa Antonella Panzeca che al momento guida l’amministrazione con straordinario impegno e competenza, si è potuto oggi raggiungere questo importantissimo traguardo. Fondamentale è stato il ruolo svolto con professionalità e con grande senso umano da parte del Segretario Comunale Paola La Barbera per poter sottoscrivere i contratti a tempo indeterminato. La nostra organizzazione sindacale, affermano Amiri, Greco e Basile, ha sempre dato il proprio sostegno e fattiva collaborazione per la predisposizione degli atti propedeutici alla stabilizzazione coordinando tutte le azioni assieme al segretario comunale e all’amministrazione tutta. La Cisl Fp Palermo Trapani sottolinea come queste stabilizzazioni porteranno serenità alle famiglie dei lavoratori, renderanno più funzionali gli assetti organizzativi del personale e più efficienti i servizi da rendere ai cittadini. Il vice-sindaco Antonella Panzeca, con delega in materia del personale, esprime grande soddisfazione per il risultato storico raggiunto dall'amministrazione comunale tutta in un momento così difficile per l'intero territorio. "Un lungo percorso che traccia una vera e propria svolta per i lavoratori che hanno vissuto nell'incertezza la loro vita lavorativa e che oggi più che mai, avendo acquisito maggiore esperienza, vedono garantito il loro futuro e quello dei loro cari. Si raggiunge la vetta quando si lavora in sinergia e ciò sempre a beneficio della collettività". Margherita Amiri Carmelo Greco e Mario Basile della CISL FP, felici per il risultato raggiunto, augurano buon lavoro all’Amministrazione comunale e a tutti i lavoratori.