VIDEO | Avvistamento nel mare di Mondello, l'esperto: "Macché squali, è un'aguglia imperiale"

Secondo qualcuno si trattava di due squaletti ma, guardando meglio le immagini arrivate davanti alla costa di Mondello, si scorgono dei particolari che portano verso un’altra conclusione: era un’aguglia imperiale. Non ha dubbi Andrea Calascibetta, ricercatore dell’Università degli studi di Palermo e presidente dell’associazione Avvistiamo: Non somigliano agli squali e piuttosto sono simili al pesce spada o al marlin blu dell'Atlantico. Possono raggiungere anche un peso di 100 chili, mentre questo non avrà avuto un peso superiore ai 30 chili".

A differenza degli squali, che sono pesci cartilaginei, il tetrapturus belone ha una struttura ossea. L'aguglia si nutre di cefalopodi, spiega l’esperto, e di altri piccoli esemplari. "Altro tratto distintivo - continua Calascibetta dopo essere confrontato con il vicepresidente dell'associazione, Lorenzo Gordigiani - riguarda la pinna dorsale che prosegue sino alla coda formando una sorta di ‘veletta’. Questa specie solitamente sta lontana dalle coste ed è innocua, strano infatti che il pesce non sia guizzato via. Ritengo, vedendo quelle piroette che fa, che stesse mangiando o cacciando".

Dunque niente squali, neanche questa volta. In passato sono stati fatti diversi avvistamenti di altri animali che si pensava fossero squali. L'ultimo caso ad agosto scorso, al porticciolo di Sant’Erasmo, dov’è stata avvistata una verdesca che, al pari dell’aguglia imperiale, è da considerarsi innocua. Poche settimane prima il Wwf aveva parlato di un boom di avvistamenti di squali che però sarebbero a rischio estinzione. "I dati ci raccontano che nelle nostre acque sono in diminuzione continua", aveva detto Alessia Bacchi del team mare di Wwf.

L’ultimo squalo, un esemplare vero, era stato avvistato sempre a Sant’Erasmo nel 2022. Un "caso raro" aveva detto Claudio Gargano, ricercatore Unipa e conoscitore dei segreti del "profondo blu": "Il Mediterraneo - aveva spiegato - rappresenta uno dei mari meno estesi (solo 1% della superficie) sul pianeta ma anche uno dei siti con maggiore biodiversità e specie endemiche, anche se ormai da decenni risulta minacciato dagli impatti antropici dovuti all’urbanizzazione costiera, alla sovrapesca e al degrado".