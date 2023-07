Una squadra amatoriale di calcio formata da tesserati alla Democrazia Cristiana: Nasce Football Sicily Dc

Lo sport per far avvicinare la gente alla politica. E' questo l'obiettivo di Football Sicily Dc, il progetto calcistico ideato dal dipartimento regionale allo Sport del partito che presto prenderà il via nell'Isola.

Si tratta di una squadra di calcio amatoriale, formata da tesserati della Democrazia Cristiana - selezionati dal mister Giuseppe Giordano - che a partire da settembre sfiderà nelle varie province siciliane, formazioni composte da magistrati, forze dell'ordine, associazioni.

Ogni giornata nella quale si svolgeranno le partite, ci sarà una sessione mattutina dedicata a convegni su diversi temi, mentre di pomeriggio i calciatori si sfideranno sul rettangolo di gioco. "Un modo per stare insieme e far avvicinare la gente alla politica - si legge in una nota - e, al tempo stesso, ascoltare le esigenze dei territori facendo conoscere da vicino i programmi della Democrazia Cristiana. Il modello siciliano verrà poi esportato nel resto d'Italia".