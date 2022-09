Amap spurga tombino otturato in via Cristoforo Colombo, D'Asta (Fi): "Intervento tempestivo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Stop ai disagi in via Cristoforo Colombo, dove l'Amap ha spurgato un tombino otturato". Lo rende noto il consigliere della settima circoscrizione, Salvo D'Asta (Forza Italia), che ringrazia l'ex municipalizzata per "l'intervento tempestivo".

"Rispetto al passato - aggiunge D'Asta - c'è un'amministrazione che riesce a dare risposte immediate. Oggi, subio dopo il sopralluogo, Amap non ha perso tempo ed ha risolo il problema".