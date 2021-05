Kit test sierologici scaduti, il Pd attacca la Regione: "Musumeci chiarisca"

Il gruppo dem all'Ars, guidato da Giuseppe Lupo, presenta un'interrogazione per appurare il perché i reagenti non siano stati utilizzati. "E' la conferma del fallimento della campagna di screening annunciata durante la prima fase della pandemia"

"Le notizie sulla restituzione di migliaia di kit diagnostici scaduti per la ricerca di anticorpi del virus Sars-CoV-2 acquistati dalla Regione durante la prima fase della pandemia e mai utilizzati, sono la conferma del fallimento della campagna di screening che il governo regionale ha annunciato durante la prima fase della pandemia".

Lo dice il capogruppo del Pd all’Ars, Giuseppe Lupo, dopo il caso sollevato da PalermoToday che, in una documentata inchiesta, ha ricostruito le fasi di uno spreco da oltre 700 mila euro. I reagenti scaduti dovevano servire per l’avvio della campagna di screening in una fase cruciale della lotta contro il virus e invece sono stati tenuti un anno nei frigo di alcuni laboratori convenzionati dell’Isola senza mai essere utilizzati. L'acquisto era stato deciso dall'assessorato alla Salute e la fornitura affidata (d'urgenza) alla Medical Systems spa di Genova.

"Di fatto - continua Lupo - sembra che dopo l’acquisto e la distribuzione dei kit diagnostici, le strutture private che hanno dichiarato la disponibilità ad effettuare i test sierologici non abbiano mai ricevuto alcuna risposta e da allora i reagenti siano rimasti inutilizzati nei frigo fino a quando sono stati in gran parte ritirati dalle aziende produttrici in quanto vicini alla data di scadenza".

"Il presidente Musumeci, nella sua qualità di assessore ad interim alla Salute, - conclude Lupo, che ha presentato un’interrogazione firmata da tutto il gruppo Pd all’Ars - chiarisca quale sia stato il quantitativo di materiale diagnostico per l’esecuzione di test sierologici acquistato dalla Regione e distribuito alle strutture pubbliche e private accreditate, quanto di tale materiale sia stato effettivamente utilizzato e quali siano stati i costi sostenuti per l’intera operazione".