Sprechi nelle Asp, il Siod: "Politica interrompa il circolo vizioso, è necessario difendere la sanità pubblica"

I cittadini hanno diritto alla tutela della salute, e garante di questo diritto deve farsi lo Stato, attraverso le sue istituzioni pubbliche, i suoi organi regionali e territoriali. Il Sindacato Italiano Odontoiatria Democratica interviene nel dibattito politico pre-elettorale con quella che dovrebbe essere la prima voce della campagna elettorale che condurrà a un voto cruciale gli italiani il prossimo 25 settembre. Del resto, la salute è anche la prima voce quando si parla di tasse; ben il 70% dei soldi dei contribuenti finisce nella sanità nonostante un grosso controsenso: i cittadini preferiscono rivolgersi sempre più spesso alle strutture private per non incappare in liste d’attesa troppo lunghe pur se costretti a spese ingenti.

"I cittadini pagano due volte la Sanità – commenta Francesco Romano, vicesegretario nazionale del Siod e referente per la regione Sicilia – al momento del pagamento delle tasse e quando devono accedere alle cure. La Sicilia ha una rete capillare di medici privati convenzionati con oltre 1800 strutture e un indotto di circa 20.000 dipendenti e collaboratori disponibili, che abbatterebbero le lunghissime liste d’attesa. Il confronto è presto fatto, una prestazione fatta presso l’ASP (struttura pubblica) costa ben cinque volte una prestazione fatta in regime privato-convenzionato". ù

Tutta la rete Asp, per dirla in breve gli ambulatori pubblici, dove medici e odontoiatri si recano per le visite, sono poco frequentati e comportano una spesa di 500 milioni di euro, con un costo a prestazione di 33 euro. Al contrario il servizio privato-convenzionato, dove viene curata la maggior parte dei cittadini, comporta una spesa di 300 milioni con un costo a prestazione di 7 euro (dati 2019). "Le istituzioni politiche fino ad oggi hanno ignorato la questione - continua il dr Romano - Deve diventare una priorità mettere fine a questo spreco di denaro che riguarda le ASP che, del tutto fuori controllo, si presta facilmente a dare il passo a circoli viziosi e gestione poco trasparente del denaro pubblico".

I medici privati convenzionati – sostiene il Siod - vanno visti come una risorsa strategica pubblica, per fornire ai cittadini tutte le cure di cui hanno diritto. Altro argomento che la politica deve assolutamente affrontare a tal riguardo è quello delle tariffe, già miserrime nell’ultimo tariffario Bindi del 1994 e che non vengono neanche aggiornate da 25 anni. Appena un anno fa, sempre i privati convenzionati, si erano resi disponibili alla vaccinazione dei cittadini nei loro studi a costo zero. La proposta fu ignorata dalla politica regionale: è facile dedurre il risparmio di denaro e l’efficienza organizzativa di cui la comunità tutta avrebbe beneficiato, servendosi di questa fitta rete della vera medicina di prossimità".