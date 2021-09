Spot Red Bull, la Fiab: "La città vuota, un sogno che questo video ha dimostrato essere possibile"

"Qualche giorno fa è stato pubblicato il video della scuderia automobilistica Red Bull, girato per le strade di Palermo. Il video, che voleva essere promozionale alla scuderia per il prossimo GP di Monza, ha avuto un ulteriore effetto (probabilmente non voluto) quello di mostrare una città come Palermo senza traffico, senza rumore e senza auto che occupano in modo prepotente lo spazio pubblico, spazio che potrebbe essere utilizzato come spazio sociale e condiviso per la popolazione cittadina e per i turisti". Inizia così una nota della Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

"Questo spot - si legge - è un atto di accusa nei confronti delle scelte politiche che vogliono far soffocare le nostre città tra gas di scarico e lamiere senza riconoscere e restituire il giusto spazio pubblico alle persone. Questo spot accusa tutte le amministrazioni delle nostre città che non hanno a cuore la salute e la sicurezza dei loro cittadini. Guardare Palermo pulita e vuota, con le sue strade e i suoi parchi pronti ad accogliere i suoi cittadini è un sogno che questo video ha dimostrato essere possibile, non solo per Palermo ma per ogni città siciliana e non solo. Dopo questo video chiediamo ancora con più forza un'azione decisa da parte delle amministrazioni cittadine a dare maggior risalto alle persone, e non alle auto, con azioni che possano migliorare la vita in ogni singola città, dando nuovamente spazio alla cittadinanza".

Sulla vicenda nelle scorse ore è tornato ancora una volta Leoluca Orlando: "Sono ancora vive nei nostri occhi le straordinarie immagini dello spot lancio realizzato da Red Bull tra le strade di Palermo - dice il sindaco -. Esprimo apprezzamento per tutti i palermitani che hanno collaborato alla realizzazione del video. Una grande occasione di promozione internazionale per la città che conferma la grande attrattività internazionale conquistata negli anni. Un sincero ringraziamento, dunque, alle strutture aziendali palermitane che sono state coinvolte. E alla Palermo Film Commission per il fondamentale apporto".