VIDEO | "Non essere ingombrante", la Rap lancia uno spot per combattere l'abbandono di rifiuti

Nel 2023 sono stati oltre 120 mila i pezzi ritirati per strada. L'azienda prova a sensibilizzare i cittadini per un corretto utilizzo dei centri di raccolta. Nel Palermitano, nel solo periodo di ottobre-novembre, sono stati 326 i verbali emessi per conferimenti fuori orario per un totale di oltre 54 mila euro di sanzioni. "Non abbiate paura ad andare nei ccr"