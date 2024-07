VIDEO | Sposi nel segno di Rosalia, l'"acchianata" dei fedeli al santuario: "Per noi è una mamma, una sorella"

Daniela e Nino hanno scelto di sancire la loro unione davanti alla Santuzza. Una devozione portata anche nel nome per Rosalia e Giuseppe che hanno celebrato qui i loro 50 anni di matrimonio. Il "miracolo" per signora Angela: "Ero preoccupata per il lavoro di mio figlio, sono venuta a pregare a Monte Pellegrino e il giorno dopo è stato assunto"