Tavoli e banchetto abusivi per un matrimonio ai Quattro Canti: blitz della polizia municipale

Tavolini allestiti con tanto di scritta "Viva gli sposi" sotto a uno dei Quattro Canti, in una delle piazza più belle e caratteristiche di Palermo e a pochi passi peraltro anche da Palazzo delle Aquile, sede del Comune. Qualcuno oggi pomeriggio ha pensato di poter utilizzare la splendida location anche per il proprio matrimonio. Un allestimento - che dai primi controlli sarebbe privo di qualsiasi autorizzazione - che non è sfuggito alla polizia municipale: i vigili sono intervenuti per far smontare tutto e per elevare anche delle sanzioni.

L'immagine è stata pubblicata su Facebook e anche segnalata alla redazione di PalermoToday: una scena, quella ritratta, che si fa fatica a credere reale. C'è un carrettino e poi una tavolata imbandita con tovaglie bianche e azzurre, candelabri e si intravede anche una piccola torta. Al di là dei gusti, è un allestimento che potrebbe stare bene in un ristorante o comunque in un'area privata. Pensare di poter fare, senza chiedere alcun permesso, una parte del ricevimento del proprio matrimonio sotto una delle fontane dei Quattro Canti, in mezzo a passanti e tantissimi turisti, come ha deciso di fare evidentemente una coppia, sembra surreale. Invece è tutto vero.