Sporting Warriors, i ragazzi guariti dal cancro vincono triangolare di calcio a Castellammare

Ancora vincenti in un triangolare di calcio i ragazzi della Sporting Warriors, la squadra dell’Associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili. I ragazzi guariti dal cancro e coinvolti nel progetto “Ricomincio da me”, hanno battuto il Castellammare e il Città di Salemi, sul campo dello stadio di Castellammare del Golfo, nell’incontro che precede il campus estivo a Pedara, nel Catanese, dove disputeranno un altro triangolare.

La squadra Sporting Warriors, seguita dagli allenatori Uefa B, Giuseppe Furfari e Daniele Cacciato, del Gruppo Sportivo Asd Rinnovamento Calcio e dal loro staff tecnico, in precedenza è arrivata terza al torneo Winners Cup, a Milano, che riunisce le formazioni delle Oncoematologie pediatriche italiane e europee.

"I ragazzi stanno ottenendo risultati che li gratificano e ci riempiono d’orgoglio - sottolineano, Antonella Parisi e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice dell’area operativa di Aslti - il progetto 'Ricomincio da me', finanziato dal ministero delle Politiche sociali, ha come obiettivo la ripartenza fisica ma soprattutto psicologica, dopo il periodo duro delle cure per sconfiggere le patologie oncologiche. Ringraziamo il Comune di Castellammare, presente con una rappresentanza del consiglio comunale, e Il Città di Salemi per l'organizzazione del triangolare”.