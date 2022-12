A Bagheria nasce lo sportello "Migrantes": servizi, orientamento e assistenza per gli stranieri

A Bagheria nasce lo sportello "Migrantes" per la mediazione culturale e linguistica rivolta ai cittadini di altre nazionalità presenti nel territorio del comune e del distretto. Il servizio mira a facilitare l'accesso della popolazione migrante ai servizi essenziali e funzionali (socio-sanitari, scolastici, welfare) offerti dalla pubblica amministrazione, attraverso consulenza, informazione ed orientamento.

Lo sportello opera in stretta sinergia con il Servizio sociale e con il segretariato sociale, con l'Asp e con tutte le altre realtà istituzionali e non (associazioni, rappresentanze religiose) con l'obiettivo di tessere una rete di relazioni con le comunità di immigrati.

Inoltre si porrà particolare attenzione alla promozione di percorsi di inclusione sociale e confronti virtuosi tra le varie comunità per la promozione di una cittadinanza attiva e responsabile anche in un'ottica multiculturale.

Lo sportello sarà attivo ogni mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 e il venerdi dalle 9.30 alle 12.30 nei locali comunali al civico 33 di via Federico II. Per informazioni e contatti, la mail è mediazioneculturale@comune.bagheria.pa.it ed è disponibile anche un numero di cellulare 3668035614. Lo sportello è gestito da Alessandro Cuccia, mediatore culturale - Fondo Povertà.