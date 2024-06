Udu Palermo, attivato in viale delle Scienze uno sportello informativo per le domande di borsa di studio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Udu Palermo ha attivato uno sportello informativo per gli studenti e le studentesse che devono fare la domanda di borsa di studio Ersu per l'a.a. 24/25. "Questo sportello - dichiara Valerio Quagliano, Coordinatore Udu Palermo - nasce dalle numerose richieste che abbiamo ricevuto dagli studenti e dalle studentesse di UniPa in merito alla richiesta per i benefici Ersu. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione le competenze dei nostri rappresentanti per aiutare i propri colleghi a fare la domanda e soprattutto a far conoscere ad una fetta maggiore di studenti la possibilità di partecipare al bando".

"Dal 7 giugno - dichiara Irene Ferrara, Consigliera di Amministrazione all'Ersu Palermo - è possibile compilare la domanda di partecipazione per i benefici di borsa di studio, posti letto e servizio ristorazione. Ogni anno migliaia di studenti e studentesse fanno domanda, ma tanti altri non ne sono a conoscenza anche se ne rispettano i requisiti, ed attraverso questa attività come Udu Palermo vogliamo diffondere la notizia e assistere gli studenti che hanno difficoltà a fare la domanda" I servizi offerti saranno: informazioni sulle scadenze relative al Bando ERSU, supporto nello svolgimento della procedura online per effettuare la richiesta di borsa di studio, supporto nella ricerca di una stanza in affitto Lo sportello sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 18:00 presso l'aula dell'Udu al Piazzale d'Ingegneria (accanto alla biblioteca).