Termini, Federconsumatori apre uno sportello nella Camera del lavoro

Un nuovo servizio per la tutela dei consumatori nella Camera del lavoro di Termini Imerese. In collaborazione con la Cgil, Federconsumatori apre uno sportello nella sede del sindacato, in via Piersanti Mattarella 15 H, rivolto non solo agli iscritti ma a disposizione di tutti i termitani e dei nove comuni del comprensorio (Aliminusa, Caccamo, Caltavuturo, Cerda, Montemaggiore Belsito, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Trabia).

Sarà attivo ogni lunedì pomeriggio, a partire dal 14 giugno, dalle 15 alle 17.30, e offrirà tutte le informazioni utili per la tutela dei consumatori e degli utenti nei loro rapporti con enti pubblici e aziende private. Farà da sponda per le rivendicazioni che riguardano l'efficienza dei servizi per combattere tutte le forme di illegalità, truffa e raggiro, fornendo consulenza legale e assistenza specializzata in materia di risparmio e credito e per i contenziosi con gestori telefonici, aziende del gas, elettricità, trasporto pubblico, banche, assicurazioni, tour operator, aziende private, artigiani e commercianti.

La sinergia tra il sindacato e l’associazione è stata consolidata con il recente protocollo di intesa siglato tra la Cgil Palermo e Federconsumatori, per aiutare i cittadini nella difesa dei propri diritti e rafforzare la capacità critica del consumatore. "Ogni atto posto in essere dai consumatori, nella moderna società dei consumi, condiziona lo sviluppo delle comunità nelle quali viviamo. Per questo motivo riteniamo fondamentale - dichiarano Lillo Vizzini presidente Federconsumatori Palermo, l’avvocato Maddalena Zito, responsabile Federconsumatori Termini Imerese e Laura Di Martino, responsabile della Camera del lavoro di Termini - un tipo di comunicazione che fornisca strumenti utili e maggiore consapevolezza. Nell’ambito delle proprie competenze, saremo insieme impegnati nella difesa e nella promozione dei diritti individuali e collettivi”.