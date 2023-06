"SportArt incontra il Borgo": saggio finale di calcio, laboratorio teatrale e danza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il progetto SportArt è stato creato da due associazioni, Noi x la Trinacria ODV e Punto Insieme APS, per contrastare la povertà educativa e promuovere centri di aggregazione socio-educativi, artistici e sportivi. Il progetto si è svolto per 10 mesi in collaborazione con la Parrocchia Santa Lucia e la UISP Palermo ed è finalizzato a fornire interventi strutturati e continuativi per i bambini del quartiere Borgo Vecchio, attraverso attività sportive come calcio, yoga e laboratori teatrali e artistici. Il 10 Giugno si terrà il saggio finale che comprenderà tornei di calcio della Scuola Calcio “Borgo è Vita”, la rappresentazione teatrale “Odissea – dalla Grecia alla Sicilia”, adattata e rielaborata dalle bambine del laboratorio teatrale, e la danza ispirata all’Hatha Yoga. L’evento “SportArt incontra il Borgo” si terrà dalle ore 14.30 presso la Parrocchia Santa Lucia in Via Albanese, 2.