VIDEO | Sport popolare in spazio pubblico, alla Kalsa nascono tre nuove palestre all'aperto

Per dare avvio al progetto sarà organizzata una grande festa aperta a tutta la città e saranno svolti screening medici per monitorare lo stato di salute di coloro che vorranno avvicinarsi alle attività sportive. Attività in piazza Magione, nei locali di booq, nel Parco della Salute e nella palestra San Basilio