Dalla ginnastica per over 65 alle attività per bimbi disabili, un anno di sport per tutti al Parco della Salute

Il Parco della Salute si conferma luogo di aggregazione e di inclusione. Un presidio sportivo ed educativo dove vengono organizzate attività gratuite per la promozione della salute dei cittadini. Un punto di riferimento dal 2016 per il quartiere e per l’intera città di Palermo che quest’anno, grazie al sostegno del dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio de Ministri e di Sport e Salute, darà l’opportunità a tanti di fare sport gratuitamente seguiti da tecnici specializzati in un ambiente salubre in riva al mare.

Dalle scuole sportive per i minori dall’importante valore educativo, ai corsi per le neomamme. Dall’alfabetizzazione motoria per bimbi, all’attività fisica adattata per persone con esito di sclerosi multipla o con malattie neurodegenerative per stimolare e mantenere le capacità residue. In programma anche attività multisport per minori con Bes/Dsa, corsi per autodifesa personale per ragazze e donne, doposcuola pomeridiani per alunni a rischio di dipendenze patologiche (Iad, ludopatie), ginnastica per over 65.

E ancora un campus estivo con attività a mare alla Cala ed eventi promozionali ai quali interverranno i "Legend", campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano, testimoni del valore formativo ed educativo dell’attività fisica e promotori dei corretti stili di vita. Tra gli eventi sportivi inclusivi in programma anche la Run with Autism, camminata inclusiva quest’anno gemellata con la StraPapà del 14 maggio e lo SportCity Day il prossimo 17 settembre.

I partecipanti alle attività verranno tesserati all’Acsi, le famiglie a basso reddito potranno fruire di visite mediche gratuite. Un’attività questa in continuità con le iniziative di prevenzione cardiologica offerta dai medici di Vivi Sano in ricordo di Livia Morello. Il presidio sportivo ed educativo al servizio della comunità verrà animato da una rete, coordinata da Vivi Sano, composta da associazioni, enti del terzo settore e di promozione sportiva, l'Ics Rita Borsellino, il Comune e l’Università degli Studi di Palermo. "Tutti insieme - afferma il coordinatore Daniele Giliberti - per favorire l’accesso alla pratica sportiva a un numero maggiore di persone possibile. Lo Sport di Tutti, motore di sviluppo e inclusione sociale e ricetta di salute".

Attività dal 16 febbraio. Informazioni e iscrizioni scrivendo a info@vivisano.org o contattando i numeri 377 6745043 ? 334 8703074.