Capaci, ragazzino di 11 anni salvato da un bagnino e dai medici dopo uno shock anafilattico in spiaggia

Paura ieri in una spiaggia di Capaci. Un ragazzino di 11 anni è andato in shock anafilattico, per cause ancora da accertare, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. A prestare il primissimo intervento di soccorso sanitario sono stati una dottoressa che si trovava in spiaggia e il bagnino di un lido.

La situazione sembrava grave, ma grazie al loro aiuto e alla bravura del personale del 118, il piccolo si è ripreso rapidamente dopo la somministrazione dell'antistaminico. Il ragazzino è stato portato poi all'ospedale Cervello per controlli ma le sue condizioni di salute sono buone.