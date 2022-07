Il mare accessibile a tutti: ecco la mappa interattiva di lidi e spiagge con servizi per i disabili

Il mare accessibile a tutti, senza ostacoli e barriere per i disabili e con servizi tarati sulle loro specifiche esigenze. Un sogno che diventa, seppure molto lentamente, sempre più realtà: a Palermo e provincia sono 13 le strutture che rispettano i parametri (tra cui anche il rispetto per l'ambiente) indicati nell'ambito del progetto "Mare per tutti 2022". Poca cosa se si pensa che nell'Isola sono in tutto 151 le strutture considerate "accessibili", di cui 66 pubbliche e 85 private.

La mappa interattiva da usare anche in viaggio

Grazie a Open Data Sicilia e sulla base dei dati presentati qualche giorno fa a Siracusa, nell'ambito dell'iniziativa avviata sin dal 2014, è stata creata una mappa interattiva con lidi e spiagge attrezzate per i disabili, con tanto di indicazioni stradale (che si possono quindi sfruttare comodamente anche dal cellulare mentre si è in viaggio) e di contatti (numeri di telefono e mail) per chiedere ulteriori informazioni ai vari gestori.

Le 13 spiagge accessibili a tutti a Palermo e provincia

A Palermo e provincia le spiagge ritenute accessibili a tutti sono in tutto 13. Si tratta dei lidi "L'ombelico del mondo", "Onde Beach", "Valdesi", "Acquamarina" di Mondello, del lido "Sirenetta" di Isola delle Femmine e della spiaggia libera del lungomare di Isola, della spiaggia libera sul lungomare di Sant'Elia e di quella gestita dall'associazione "La città che vorrei", a Santa Flavia, del lido "Sunset Beache Lime" di Termini Imerese, del lido "Magaggiari" di Cinisi, del lido "Vetrana" a Trabia, della spiaggia Balestrate a Partinico (accesso dal lato destro del lungomare Felice D'Anna), del lido "Bonito" a Campofelice di Roccella.

Il progetto "Mare per tutti"

Consultando la mappa, però, per chi volesse fare un bagno altrove, si possono reperire tutti i dati relativi alle altre province, così come raccolti nell'ambito di "Sicilia e Siracusa - Mare per tutti 2022", che "ha l'obiettivo di promuovere un turismo accessibile e un'accoglienza di qualità, attraverso il superamento di tutti quegli ostacoli che impediscono di godere a pieno di tutta la bellezza del territorio siciliano", come si legge in una nota. Tutte le informazioni - per garantire la massima divulgazione - sono state inserite nel portale della Regione e nelle piattaforme internet di tutti partner del progetto.

"Più attenzione anche a non vedenti e non udenti"

L'appello ora è di non limitarsi solo ai servizi per le persone con disabilità motoria (scivoli, servizi igienici e docce dedicati ecc.), ma di attrezzarsi con tutta una serie di accortezze che rendano spiagge e lidi davvero alla portata di tutti, permettendo per esempio a chi ha difficoltà motorie di entrare in acqua e di muoversi sul bagnasciuga. L'auspicio, poi, è che in tutte le strutture vengano gradualmente installate anche delle pedane tattili per i non vedenti e dispositivi visivi per i non udenti.

Le strutture aperte anche agli animali: nessuna a Palermo

Nell'elenco sono state inserite anche le spiagge "animal friendly" dell'Isola, quelle cioè dove è possibile portare sotto l'ombrellone e magari anche in acqua i propri amici a quattro zampe. A Palermo e provincia però non ne figura neppure una.