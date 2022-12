Spettacolo dei pupi nell’istituto geriatrico a Palermo: le tradizioni siciliane per gli ospiti anziani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’aria di festa ha favorito il pieno successo dello spettacolo dei pupi che si è svolto l’altro giorno presso l’Istituto Geriatrico Siciliano di Palermo, gestito dal gruppo Sereni Orizzonti. "Un ringraziamento speciale alla Famiglia Sicilia, in particolare modo ad Angelo", dichiarano Chiara Savà e Vincenza De Miceli, responsabili del servizio di animazione della struttura. "Che con amore e passione ha portato lo spettacolo dei pupi siciliani nella nostra struttura di Palermo donando un momento di allegria ai nostri nonni e ai familiari. Questo bell’evento ha infuso in noi tutti un soffio di giovinezza e vitalità".

Al termine dello spettacolo in tutti era visibile l’emozione di aver partecipato a un evento che ha costituito un significativo passo verso il rientro a una maggiore socialità. Lo spettacolo, inoltre, è stata l’occasione giusta per riproporre le più belle e antiche tradizioni siciliane, tante care agli ospiti anziani, che grazie ad esse hanno rivissuto parti della loro vita e dei loro ricordi L’Istituto Geriatrico Siciliano di Palermo è gestito da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella gestione e costruzione di residenze per anziani.