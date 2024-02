Spettacolo benefit: raccolta fondi per il parco urbano del quartiere Malaspina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una raccolta fondi per il parco urbano del quartiere Malaspina. Ci vediamo domenica 3 marzo alle 17:30 con lo spettacolo “ ‘U paccu “ con Erika La Ragione, prodotto da Zagara Teatro. Quella dello spettacolo è un’occasione per passare tutti insieme un bel pomeriggio e nel frattempo finanziare i lavori per la realizzazione del parco urbano del quartiere. Con i soldi ricavati dal contributo d’ingresso infatti si potranno continuare i lavori per la trasformazione del parco urbano. ‘U paccu racconta la storia di una giovane emigrata che aspetta “il pacco da giù”, che porta con sé non soltanto i prodotti della terra da cui proviene, ma anche i ricordi e l’affetto nei confronti delle radici che la tengono vicina alla propria città. Il dramma dell’emigrazione giovanile forzata viene brillantemente reso spettacolo teatrale. Vi aspettiamo! Ingresso a partire da 5€. Tutto il ricavato verrà devoluto nelle spese per i lavori del parco urbano del quartiere!