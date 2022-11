Il Covid torna sulla scena, a Palermo spettacoli e concerti annullati per il virus

Sul palco torna in scena il Covid. Non si assisteva all'annullamento di un concerto o di uno spettacolo a teatro dallo scorso inverno. Il virus, però, è tornato a circolare prepontemente a Palermo e molti attori o musicisti sono risulttati positivi. Complici i contagi in netto aumento dunque - sebbene l'alta circolazione del virus non si traduca in un'impennata di ricoveri in ospedale, questi restano comunque in calo - molti eventi previsti in questi giorni sono stati annullati o rimandati a data da destinarsi.

A Villa Filippina sabato a salire sul palco sarebbe dovuta essere la Caro Carosone Orchestra: sette elementi per una serata-memoriale in prima assoluta dedicata all’americano di Napoli Renato Carosone, il santo suonatore che rinnovò la canzone napoletana. Per problemi di salute di alcuni dei musicisti legati al Covid, il concerto viene rinviato a dicembre (ancora la data non è stata stabilita).

Altra defezione alla Fabbrica 102, dove di solito nel fine settimana vengono ospitati i live di alcune band. Questo weekend sarebbe toccato al Rakija Bomba Trio, una band nata quasi per caso in spiaggia tra brezza marina, vapori etilici, polveri di tufo e "sangue" siciliano. Concerto anche stavolta annullato perché il virus ha colpito uno dei componenti della band.

Domani invece al Biondo avrebbe dovuto debuttare Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello diretto da Luca De Fusco. Una coproduzione dello Teatro Stabile di via Roma con il Teatro Stabile di Catania, il Teatro Sannazaro di Napoli e La Pirandelliana. Dieci giorni di spettacoli, fino al prossimo 27 novembre. Oggi però la notizia che il debutto viene rinviato a maggio 2023, nei giorni che vanno dal 12 al 21, per indisponibilità di uno dei protagonisti (anche se in questo caso non viene ufficialmente confermato si tratti di Covid).

Non è un caso. Negli ultimi giorni infatti si è registrato un incremento delle nuove infezioni in tutta l'Isola, anche se fortunamente gli effetti sembrano lievi visto che i ricoveri restano in calo.