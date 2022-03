Spesa sospesa per l'Ucraina, il cibo sarà donato alla famiglia di profughi accolta a Terrasini

Al via a Villa Sperlinga la 'Spesa sospesa' per l'Ucraina. L'iniziativa, di Coldiretti, prevede la possibilità per tutti di fare offerte per acquistare prodotti nel mercato contadino di Campagna Amica, che saranno poi raccolti e consegnati alla famiglia di profughi arrivati a Terrasini.

Per tutto il weekend i consumatori avranno la possibilità di fare una donazione libera che servirà per la popolazione sfollata. Gli stand dei mercati dell'Isola avranno un simbolo del Paese invaso e sarà attivato un corner a disposizione delle associazioni come punto d'informazione per l'ospitalità. L'iniziativa si svolge in tutti i mercati d'Italia.