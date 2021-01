Scippata all'esterno del supermercato mentre sistema la spesa: insegue ladro e lo fa arrestare

Aveva assaltato una donna che era appena uscito da un supermercato di via Sciuti. Con l'accusa di rapina la polizia ha arrestato un pregiudicato palermitano 33enne (G.L.P. le sue iniziali) del quartiere Borgo Nuovo. E' successo ieri sera.

La donna è stata colta di sorpresa, quando, proprio all’esterno del market, si era piegata per disporre meglio i prodotti appena acquistati nelle buste della spesa. "E' stato quello il momento in cui il rapinatore - dicono dalla questura - è entrato in azione ed ha energicamente afferrato la borsa della donna che, nonostante una strenua resistenza, ha dovuto cedere la presa. La vittima però non si è rassegnata ed ha inseguito il malvivente. L’uomo, ovviamente, ha proseguito la sua corsa e ha urlato alla donna di non seguirla, indirizzandole minacce di morte. A quel punto però lei non si è persa d’animo e ha contattato il “112”, indicando all’operatore una villetta vicino al supermercato come il luogo dove l'uomo aveva trovato rifugio".

Dalla questura raccontano: "Nel giro di pochi minuti i poliziotti del commissariato Libertà hanno raggiunto il luogo segnalato e lo hanno battuto palmo a palmo, sicuri di trovarvi malvivente e refurtiva. In effetti l’uomo era rannicchiato vicino a degli alberi: appena ha visto gli agenti ha lasciato cadere per terra la borsa della donna che i poliziotti hanno recuperato e riconsegnata alla proprietaria. Il malvivente è stato riconosciuto anche da alcuni testimoni come autore della rapina e risulta in stato di arresto".