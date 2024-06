Sperone, 50 studenti in scena con un’orchestra di percussioni nel teatro della scuola Pertini

Si è concluso ieri pomeriggio il progetto SIAE e Ministero della Cultura “La voce del tamburo” nel quartiere Sperone con uno spettacolo che ha visto coinvolti 50 studenti dell’Istituto Comprensivo “Sperone-Pertini”, nel teatro della propria scuola. L’evento ha concluso un progetto di musica e percussioni, che ha impiegato le ragazze e i ragazzi per diversi mesi che è stato coordinato dai docenti e musicisti della scuola “La Bottega delle Percussioni”.

“Un percorso di 60 ore, con dei brani, alcuni dei quali avranno un prosieguo tra settembre e ottobre con un’iniziativa su Santa Rosalia, di cui non vi possiamo svelare niente. In un’orchestra di percussioni ognuno trova la propria voce, il proprio ritmo, ascolta la propria voce e quella degli altri e sa stare con gli altri. È un’opportunità”, dichiara Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica dell’I.C.S. “Sperone-Pertini”.

Un progetto utile anche per i docenti che si sono messi in gioco per arricchire il proprio bagaglio umano e la conoscenza musicale. “Un bel laboratorio di integrazione e inclusione tra alunni di scuola primaria e alunni di scuola secondaria di primo grado. Un’esperienza arricchente per tutti e anche per me come tutor che mi sono arricchita dal punto di vista professionale, perché anche io ho imparato a suonare i ritmi con il maestro Santo Vitale”, dice Lea Canali, insegnante di scuola primaria e tutor interna del progetto.

“Questo progetto mi ha insegnato intanto il rispetto per le persone, mi ha fatto conoscere nuovi amici e mi ha dato anche molta gioia, perché i pomeriggi a casa li ho sostituiti con dei pomeriggi di compagnia e musica. Questo progetto mi è piaciuto perché i maestri sono simpatici, tutto è molto fantasioso e abbiamo libertà di scelta e di pensiero. A me piace la musica e per questo ho deciso di partecipare. Il mio strumento preferito è il cajon, che so suonare meglio. Un’esperienza molto bella per me”, dice Paola Marchese, studentessa che andrà in II°D.

“A me piace la musica, la cultura in generale, mi interessa conoscere e per questo ho deciso di partecipare. Ho conosciuto diverse persone, ho interagito con tutti in questo progetto. Alcuni saranno rapporti duraturi e altri no. Ognuno di noi ha un carattere diverso quindi con alcuni posso trovarmi meglio e con altri no. Mi piace suonare la darbuka perché ha un suono come se fosse un ticchettio quando lo suoni”, dice Dalila Di Maria, studentessa.

“Un progetto affinchè la scuola sia uno strumento di divulgazione della musica che consente di creare relazioni. La parte divertente del progetto è stata vedere nascere dopo sguardi timidi, amicizie, legami, lo scambio dei numeri di telefono, il racconto delle cose. Siamo fieri non solo per aver creato un progetto musicale, ma per delle relazioni che spero si mantengano nel tempo”, dice Claudia Vitale, esperta esterna de La Bottega delle Percussioni.

“Abbiamo abbracciato questo progetto grazie alla preside che ci ha coinvolto. Facciamo diversi lavori sul territorio palermitano. Mi piace lavorare nelle scuole dov’è possibile avere qualcosa in più dai ragazzi. Nei quartieri dove la scuola non è vissuta soltanto come un posto dove andare a studiare ma dove si dà l’opportunità di frequentare di pomeriggio con attività diverse dal solito, facendo diversi progetti, rende il tutto con un tocco più frizzante, dà delle emozioni diverse, che sono speciali soprattutto in questi posti”, dice Santo Vitale, tutor esterno de La Bottega delle Percussioni.