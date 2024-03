Sperone, arrestato barbiere con pistola: carabinieri scovano l'arma nel bagno del suo locale

Un barbiere di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di armi e munizioni da guerra. Durante una perquisizione nel suo negozio nel quartiere Sperone, i militari hanno trovato, nascosta nel soppalco del bagno, una pistola marca Beretta, calibro 7.65, con matricola abrasa, completa di serbatoio e munizioni.

L’arma ed il munizionamento sono stati sequestrati e verranno inviate al Ris di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se siano state utilizzate per commettere reati.

L'operazione è stata messa a segno dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Palermo Piazza Verdi, nell’ambito dei servizi coordinati di controllo del territorio. I militari hanno effettuato una serie di verifiche nei quartieri Brancaccio e Sperone. L’arresto del cinquantenne è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.