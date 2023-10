Casteldaccia, domato nella notte l'incendio che ha lambito le case e ha raggiunto l'autostrada

E' stato domato prima di mezzanotte l'incendio scoppiato ieri pomeriggio a Casteldaccia, tra via Kennedy e la strada statale 113: un vero e proprio inferno di fuoco durato diverse ore.

Le fiamme, divampate in contrada Perriera, hanno lambito le abitazioni (costringendo alcune famiglie all'evacuazione) e hanno raggiunto l'autostrada A19, chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni dall'Anas fra gli svincoli di Casteldaccia e Altavilla Milicia per evitare pericoli. Interrotto in via prudenziale anche il traffico ferroviario.

Vigili del fuoco e forestale, con il supporto della Protezione civile, hanno dovuto faticare - e non poco - per spegnere l'incendio, alimentato dal forte vento di scirocco. Il comando dei vigili del fuoco ha impegnato sei squadre più una giunta da Caltanissetta e tre autobotti, di cui una messa a disposizione dal comune di Casteldaccia. Sul posto, la zona compresa fra la statale 113 e l'autostrada, sono intevenuti anche carabinieri e polizia, mentre il personale dell'Anas si è occupato della gestione della viabilità. Adesso è scattata la conta dei danni.

Altri incendi, anche molto seri, sono divampati a Marineo lungo la statale 118 e a bosco Ficuzza. Qui è stato evacuato un rifugio per cani. Roghi pure a Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi e Montelepre. In città i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere cataste di rifiuti dati alle fiamme in via Nicolò Machiavelli, allo Zen.