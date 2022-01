VIDEO | Spazzatrici di notte in via dei Cantieri, ma marciapiedi in parte occupati: multate 60 auto

Per il servizio meccanizzato, partito in via sperimentale, sono stati impegnati anche un autocarro e cinque operatori Rap. Prossimo intervento in notturna in via Cirrincione

Due spazzatrici puliscono in notturna via dei Cantieri. Come da cronoprogramma, è partito la notte scorsa il servizio meccanizzato che ha visto impegnati anche un autocarro e cinque operatori Rap, tra autisti e addetti allo spazzamento manuale. A supporto delle attività della Rap, anche la polizia municipale e le gru di Amat, che hanno vigilato sul rispetto del divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta previsto dai cartelli. Circa 60 auto sono state multate, una trentina delle quali sono state portate via dal carroattrezzi.

Prima del passaggio delle spazzatrici, sono stati rimossi anche un centinaio di rifiuti ingombranti ed è stata ripulita una postazione di campane stradali di raccolta differenziata. In concomitanza del passaggio delle spazzatrici, che sono state svuotate sette volte, è stato riempito un motocarro di rifiuti indifferenziati.

“La collaborazione dei cittadini e la sinergia di tutti gli attori coinvolti dall’iniziativa - dice l'amministratore Rap Girolamo Caruso -, dal presidente della ottava circoscrizione, alla polizia municipale, all’Amat e dagli organi di stampa che stanno dando una informazione puntuale sulle attività poste in essere per rendere la città più pulita, ha funzionato. Su una via dove generalmente parcheggiano circa 700 macchine, averne rimosse solo una trentina significa che il 95 per cento dei cittadini ha risposto all’appello di Rap".

Stanotte, secondo calendario, partirà lo spazzamento meccanizzato in via Andrea Cirrincione e saranno in azione anche vigili e autogru dell'Amat. Rap avvisa che "al fine di evitare sanzioni si chiede agli automobilisti massima collaborazione e di spostare dalla via indicata dai cartelli installati, dalle ore 21 alle ore 3, la propria auto".

"È un primo passaggio fondamentale per avere una città più decorosa - spiegano Igor Gelarda capogruppo Lega al consiglio comunale e la consigliera di circoscrizione Maria Pitarresi -, ci auguriamo che non sia solo uno spot pubblicitario ma che sia programmato settimanalmente in tutti gli assi principali della città, per alimentare un circuito virtuoso di decoro urbano. È fondamentale però, coinvolgere residenti e commercianti. È necessario un piano comunicativo che deve essere veicolato da Rap, amministrazione comunale ma anche media, per far conoscere ai residenti le vie coinvolte dall’itinerario di spazzamento".

Il tavolo tecnico operativo, istituito ieri, si riunirà nuovamente il prossimo venerdì 21 gennaio, per stabilire il calendario delle vie in cui sarà effettuato lo spazzamento meccanizzato e le attività di informazione che saranno sostenute la prossima settimana. Di seguito il calendario settimanale degli interventi: lunedì: via dei Cantieri; martedì: via Andrea Cirrincione; mercoledì: via Sampolo; giovedì: via Sammartino; venerdì: via Ammiraglio Rizzo.

"I risultati dello spazzamento - chiosa il presidente dell'ottava circoscrizione Marco Frasca Polara - sono incoraggianti e ci ripagano degli sforzi fatti. Si tratta di un risultato importante per tutta la zona. Da tempo non si vedeva la via dei Cantieri così pulita. Il lavoro di squadra ha funzionato e la risposta positiva dei cittadini ci fa ben sperare per il futuro. Sono stati definiti gli interventi di questa settimana e siamo al lavoro con Rap per il cronoprogramma della prossima. Il nostro obiettivo è che presto questo servizio entri a regime".