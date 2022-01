Spazzatrici in azione nell'ottava circoscrizione: deciso il calendario degli interventi delle prossima settimana

Spazzatrici e netturbini della Rap ancora in azione nell'ottava circoscrizione. Questa mattina il tavolo tecnico operativo si è riunito per decidere il calendario degli interventi in programma dal 31 gennaio al 4 febbraio. Dopo la sperimentazione partita la settimana scorsa, il presidente Marco Frasca Polara e l’amministratore unico della società Girolamo Caruso hanno deciso di incontrarsi a metà settimana, anziché il venerdì, per programmare le attività sul campo in maniera ancora più puntuale, dare più tempo ai residenti di togliere le auto dalle strade interessate dal passaggio dei mezzi ed evitare così le multe.

“Anche se è già presente la segnaletica con il divieto di sosta temporaneo nelle vie servite dallo spazzamento, d'accordo con la polizia municipale - spiega l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso - si è deciso di collocare ulteriori paline mobili, messe a disposizione dalla polizia municipale, 48 ore prima del passaggio delle macchine spazzatrici. Il posizionamento della segnaletica mobile – precisa Caruso - è una azione che integra l’informazione 'porta a porta' puntuale da parte degli operatori Rap, della circoscrizione e di Amat, che giornalmente danno ai cittadini anche con avvisi per allertarli del passaggio notturno della spazzatrice”.

Il calendario degli interventi

Con il supporto della polizia municipale e le autogrù della consorella Amat, stanotte si interverrà a piazza Principe di Camporeale. Domani sera in via Don Orione. Lunedì le spazzatrici saranno in via Franz Liszt; martedì in via del Bersagliere e via dell'Artigliere; mercoledì in via Notarbartolo; giovedì in via Marchese Ugo; venerdì in via Terrasanta.