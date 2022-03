Spazzatrici in azione nell'ottava circoscrizione, la Rap ai residenti: "Spostate le auto"

Spazzatrici e netturbini della Rap ancora in azione nell'ottava circoscrizione. Con il supporto della polizia municipale e le autogrù dell'Amat questa notte si interverrà in via Luigi Pirandello. Domani ( giovedì) in piazza San Francesco di Paola, venerdì 18 marzo, invece in via Isaac Rabin, largo Antonio Sellerio e via Martin Luther King.

"Queste vie - dicono dalla Rap - sono oggetto in queste ore di interventi relativi alla pulizia delle postazioni campane per la raccolta differenziata e il ritiro di ingombranti abbandonati su strada, oltre a operazione relative alla comunicazione sul campo del passaggio, secondo calendario, delle macchine spazzatrici. Chiediamo agli automobilisti, residenti in queste vie, massima collaborazione, e di spostare l’auto come indicato dai cartelli di divieto di sosta (dalle ore 21 alle ore 3) al fine di evitare sanzioni. Per consultare la programmazione settimanale del servizio: www.rapspa.it

Ecco invece il calendario dello spazzamento meccanizzato dal 21 al 25 marzo 2022. Lunedì 21 marzo: piazza Riccardo Strauss; martedì 22 marzo: via Domenico di Marco e via Sabotino; mercoledì 23 marzo: via Francesco Petrarca; giovedì 24 marzo: via Giacomo Leopardi; venerdì 25 marzo: via Anwar Sadat.