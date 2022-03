Spazzatrici ancora in azione nell'ottava circoscrizione, nelle strade interessate dalla pulizia scattano nuovi divieti di sosta

Spazzatrici e netturbini della Rap ancora in azione nell'ottava circoscrizione, con il supporto della polizia municipale e le autogrù dell'Amat. Questa notte si interverrà in via Francesco Petrarca. Domani in via Giacomo Leopardi e venerdì 25 marzo, in via Anwar Sadat.

Per evitare le multe, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti e i servizi di igiene ambientale invita ancora una volta i residenti a collaborare spostando le auto dalle aree destinate al passaggio dei mezzi, come indicato dai cartelli di divieto di sosta (dalle 21 alle ore 3). "Oltre alle strade - spiega la Rap - saranno svuotati i cestini gettacarte e le campane per la raccolta differenziata, e ritirati i rifiuti ingombranti abbandonati su strada"

Il calendario degli interventi della prosssima settimana

Lunedì 28 marzo: piazza Francesco Crispi; martedì 29 marzo: via Isidoro La Lumia; mercoledì 30 marzo: via Imperatore Federico; giovedì 31 marzo: piazza Amendola; venerdì 01 aprile: piazza Diodoro Siculo.