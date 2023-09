Villa Tasca, dopo 50 anni di richieste arriva lo spartitraffico nell'"incrocio maledetto"

Per scongiurare l'incubo incidenti e "regolamentare" la viabilità, negli scorsi giorni è stato sistemato uno spartitraffico in viale Maria Santissima Mediatrice, all'incrocio con piazza Costanza Barbarino (di fronte alla chiesa) nel cuore del quartiere Villa Tasca.

La decisione dell'ufficio Traffico del Comune è arrivata dopo le numerose proteste degli abitanti della zona che in passato più volte avevano chiesto a gran voce in alternativa un semaforo proprio in quell'incrocio da loro definito "maledetto".

"Un incrocio che da 50 anni miete "vittime", distrugge auto e manda persone all'ospedale - avevano segnalato in passato i residenti -. e che va regolamentato in qualsiasi modo".