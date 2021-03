Si torna a sparare tra le strade dello Zen, feriti padre e figlio

Due persone sono state raggiunte da alcuni proiettili nella zona di via Fausto Coppi e sono stati ricoverate al pronto soccorso di Villa Sofia. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia. Trovati alcuni bossoli per terra. Risale a meno di 20 giorni fa il ferimento di un giovane per cui è stato fermato un 32enne

Non sono passati neanche venti giorni dall'ultimo episodio e allo Zen si torna a sparare. Colpi di arma da fuoco all'angolo tra via Patti e via De Gobbis. Due uomini sono andati a Villa Sofia con mezzi propri dopo essere stati raggiunti da alcuni proiettili. Stando alle prime informazioni si tratta G.C. di 57 anni e A.C. di 25, rispettivamente padre e figlio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia che avrebbero già individuato alcuni bossoli. Ci sarebbe anche una terza persona ferita.

Lo scorso 9 marzo il 32enne Emanuele Cipriano era stato colpito da due, forse tre, proiettili che hanno reso necessario un intervento chirurgico. In meno di 24 ore la polizia ha fermato un uomo accusato di aver premuto il grilletto in via Nedo Nadi, vicino la più nota via Costante Girardengo. Si tratta di Giuseppe Cusimano, una conoscenza della vittima. Ancora da accertare il movente dell'agguato. (Articolo in aggiornamento)