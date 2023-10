Spari allo Zen, colpi di pistola contro l'abitazione di un pregiudicato

Alcuni proiettili si sono conficcati nel muro esterno dell’abitazione, altri invece sono arrivati persino dentro. E' giallo in via Costante Girardengo, allo Zen, dove stanotte qualcuno ha esploso diversi colpi di pistola contro l’appartamento di Gaetano Giampino, 69 anni, in passato condannato in primo grado per il tentato omicidio di Salvatore Maranzano e attualmente agli arresti domiciliari.

A lanciare l’allarme nel cuore della notte sarebbero stati alcuni residenti e lo stesso Giampino, che comunque non è stato raggiunto da alcun proiettile. In pochi minuti sono arrivati gli investigatori della squadra mobile e il personale della Scientifica che ha eseguito i rilievi balistici e su quanto rinvenuto fuori dall’abitazione, con l’obiettivo di risalire a chi ha premuto il grilletto. Tutta un'altra partita, poi, chiarire il movente dell'agguato.

Il tentato omicidio per cui Giampino è stato condannato due anni fa risale al 5 dicembre del 2019. Il 69enne, secondo quanto ricostruito, ebbe un'accesa discussione proprio con Maranzano e inizialmente si pensava fosse legata a una lite stradale dovuta a una mancata precedenza. Successivamente venne fuori però che Maranzano avrebbe fatto degli apprezzamenti nei confronti della moglie del 69enne e l'avrebbe anche palpeggiata.

E’ per questa ragione che Giampino, come sostenuto dai suoi avvocati, sarebbe andato a prendere la pistola che custodiva in macchina per aprire il fuoco contro Maranzano. Giampino, che sosteneva di aver sparato per terra nell'ottica di spaventarlo, fu arrestato poche ore dopo ma l’arma, che lui aveva raccontato di aver gettato in un giardinetto di via Girardengo, non venne mai recuperata. Maranzano fu ricoverato "in condizioni disperate" e operato.