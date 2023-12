Zen, si torna a sparare in via Costante Girardengo: 15 colpi contro la porta di casa di un pregiudicato

Spari allo Zen, intorno alle 5 di questa mattina (domenica 17), contro un'abitazione di via Costante Girardengo. Sarebbero ben 15 i colpi di pistola, cioè un intero caricatore, sparati contro la porta di un'abitazione al terzo piano del civico 15, dove vive un pregiudicato. Non ci sono feriti, ma i carabinieri sono sul posto e stanno facendo i rilievi e gli accertamenti necessari per cercare di ricostruire l'accaduto.

Il 22 ottobre scorso un episodio simile era avvenuto nella stessa strada e in quel caso ad essere presa di mira era stata l'abitazione di un altro pregiudicato, Gaetano Giampino, condannato per il tentato omicidio di Salvatore Maranzano, avvenuto nel 2019, e che si trovava in quel momento agli arresti domiciliari.