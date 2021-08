/ Via dell'Airone

Spari in un residence a Falsomiele: ferita una donna, bloccato un uomo

Le volanti della polizia e tre ambulanze sono intervenute in via dell'Airone. Ancora da chiarire i contorni della vicenda, probabilmente legata a motivi passionali. Al vaglio la posizione dell'uomo che avrebbe premuto il grilletto, ora in ospedale e piantonato dalla polizia