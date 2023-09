Spari nella notte al Cep, bucata la saracinesca del Caf di una consigliera di circoscrizione

La saracinesca del Caf Unsic di via Filippo Paladini, nel quartiere Cep, è stata presa di mira da ignoti che hanno sparato diversi colpi di pistola. E' accaduto la scorsa notte. Ad accorgersene stamattina all'apertura è stata la titolare Teresa Monforte, che è anche consigliere della sesta circoscrizione per Fratelli d'Italia. Sul posto successivamente sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e indagano sull'episodio.

I militari per terra non hanno trovato bossoli probabilmente perché i colpi sono stati esplosi da un'auto. Il patronato si trova nel cuore del popolare rione, a pochi passi dalla chiesa di San Giovanni Apostolo. "Arrivare in ufficio e trovare la saracinesca bucata da colpi di arma da fuoco non è un spettacolo piacevole", ha scritto la stessa Teresa Monforte su Facebook. "Io nel mio piccolo - ha aggiunto - ho sempre cercato di aiutare tanta gente. Non so se è stata una bravata, un gioco, un passatempo. Ma non è giusto. Penso di non meritare tutto ciò, anche perché so per certo che il quartiere San Giovanni Apostolo (Cep) mi porta rispetto, come io a loro".