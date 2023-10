Sente i cani abbaiare, esce di casa e gli sparano: 29enne ferito da una fucilata

I carabinieri stanno indagando su un tentato omicidio avvenuto la scorsa notte a Partinico, dove un giovane di 29 anni è stato colpito all’addome da un colpo di fucile. E’ successo nei pressi di un b&b che si trova lungo la strada provinciale 63. Da chiarire il movente del tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni il figlio del titolare della struttura è uscito fuori in giardino perché avrebbe sentito i cani abbaiare. Il 29enne è arrivato nei pressi del giardino ed è stato ferito con un colpo di fucile in pancia.

Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Civico a Partinico dai sanitari del 118. Si trova ricoverato all’ospedale non è in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando chi ha sparato. Queste le parole del fratello del giovane: "Ringrazio tutti, gli amici e conoscenti che in questo momento, hanno mostrato grande affetto e tanta solidarietà. Mio fratello sta bene. Vi chiedo scusa se non vi rispondo a tutti, ma sono momenti particolari, spero possiate comprendere".