Zona via Roma, giovane allontanato da un cantiere: poi torna e spara con una pistola

Spari a salve e intrusione in un palazzo in centro. Un giovane di 24 anni è stato bloccato e identificato dai carabinieri. E' successo la scorsa notte in un edificio alle spalle di Palazzo Branciforte, nella zona di via Roma, dove è previsto un progetto di ristrutturazione più volte oggetto di atti vandalici. In un primo momento, intorno alle due, il giovane è stato fermato da una guardia giurata: si è giustificato dicendo di essersi introdotto abusivamente per un bisogno fisiologico. Sono intervenuti i carabinieri che hanno allontanato il ragazzo. Poco dopo, verso le tre di notte, il 24 enne è tornato nei pressi del palazzo sparando con una pistola alcuni colpi a salve. Per terra sono stati trovati i bossoli della pistola. Alla fine il giovane è stato identificato dai carabinieri.