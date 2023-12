Spari in via La Lumia, Albanese e Marino (Pd): "Palermo triste, decadente, ma ancora bellissima”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mari Albanese ed Emanuele Marino, dirigenti del Partito Democratico, nonché consiglieri dell'ottava circoscrizione, scrivono una lettera indirizzata a Palermo, dopo gli ultimi episodi di violenza nei luoghi della movida cittadina.

Cara Palermo, città elegante che reggi il peso millenario della tua bellezza, da sola, come una vecchia signora che si trascina stanca ricordando in silenzio ciò che è stato e mai più sarà? Palermo ancorata e stretta dalle tue catene. Dal mare alle colline, dalle strade dei castelli e dei paradisi in terra. Che sangue scorre ancora nelle tue vene? Esistono labirinti e spirali che non serve attraversare per sentirsi ancora liberi. Liberi in una città che spesso dimentica la propria potenza, trasformando la storia in istinto mortale, in terribile arretratezza culturale, in strascichi bavosi di azione e lentezza, di crudeltà. Noi, ogni giorno cerchiamo di tenere il gomitolo in tasca e lo srotoliamo con pazienza certosina tra i meandri di una ricostruzione possibile. Dagli inferi possiamo risalire, come da un’apnea che ci interrompe il sonno e forse anche la vita. Quel giorno che ci vede impegnati ad accarezzarti e ad occuparci di te. Quelle notti in cui una violenza cieca, stupida e bieca toglie il sonno alle cittadine e ai cittadini che nei meandri del divertimento a tutti i costi vivono come una maledizione. Il genio nutre il suo serpente e ci guarda irridendo, mentre osserva la nostra corsa frenetica nell’attesa dell’alba, da un orizzonte improbabile.

Figlie e figli di una Palermo che urla ancora l’orgoglio del porfiro rosso in cui riposa lo stupor mundi, stretto tra le chiese barocche più belle al mondo. Cara città che dimentichi la tua vocazione alla libertà che fu araba e poi normanna. Che ti stai tristemente perdendo tra le lapidi del ricordo che non ricorda più nessuno ed una rinascita che stenta ad arrivare, come le albe che si negano. Sì, si sottraggono a noi.

Cara Palermo, qualcosa non sta funzionando tra i sacchi di immondizia che segnano il nostro passo, con la gente che spara per strada, risse notturne? Gli incendi che ci hanno portati dritti ad un girone dantesco inventato ad hoc per noi. Il Girone di chi non riesce ad indignarsi. Nulla sa scalfirci veramente. Quale sarà il contrappasso? Anime che vagano con gli occhi roteanti verso il nulla, mentre ricevono le peggiori punizioni corporali, che “Dei delitti e delle pene” in confronto sono deliziose carezze. Nel girone di chi non riesce ad indignarsi non succede nulla eppure succede di tutto. Attorno muoiono i ragazzi di overdose, accadono le peggiori violenze sulle donne, la povertà si pone come antitesi ad un’altra città, quella bene con tutti i suoi limiti. E nei limiti che, stridendo come ruote di biciclette senza freni, le due società si incontrano e si contaminano. Ma si mescolano male, in una pozione di veleno esplosiva. Questa sei Palermo, questa sei diventata. Nell’attesa dell’indignazione collettiva, della condanna che forse serve soltanto a lavare le nostre coscienze come Ponzio Pilato in una pubblica ammenda sul concetto di verità. La verità invece esiste. Noi sappiamo cos’è. È quella dimensione in cui non si possono più roteare gli occhi verso il nulla, serve piuttosto dire ad alta voce che i lavacri sono sudari di morte. Per questa ragione serve condannare la violenza e rimboccarsi le maniche, ciascuno come può per provare a raccontarti, Palermo, per quella che sei. Contraddittoria, ma sfortunata. Perché è vero, ci vuole fortuna ad essere amati e tu in questo momento continui a non esserlo. Triste, cupa, decadente, ma bellissima. Ancora bellissima.