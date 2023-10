Un solo colpo, esploso contro un appartamento nella zona di Villa Tasca. La polizia indaga su un episodio avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, in via Mario D'Aleo, traversa di via Palmerino, alle spalle del bingo Las Vegas. Le pattuglie sono intervenute dopo le telefonate di alcuni residenti che avevano avvertito nitidamente lo sparo. Il proiettile si sarebbe conficcato nella persiana di un'abitazione senza però raggiungere l'eventuale obiettivo.

Dopo quanto successo sono intervenuti diversi agenti della squadra mobile e il personale della Scientifica che ha eseguito i rilievi balistici per ricostruire la traiettoria del proiettile, sparato con ogni probabilità dalla strada da qualcuno passato a bordo di uno scooter o di un'auto. Gli investigatori hanno ascoltato alcuni residenti che potrebbero aver assistito alla scena e fornire qualche informazione utile per risalire all'identità dei responsabili.

Se questa volta non sembra essere chiaro quale fosse il bersaglio, lo stesso non si può dire per quanto accaduto alcuni giorni fa allo Zen. Qualcuno infatti ha aperto il fuoco - sei i colpi sparati - contro l'abitazione di un pregiudicato che era tornato ai domiciliari da neanche una settimana. L'obiettivo, come ricostruito dagli investigatori, era con ogni probabilità Gaetano Giampino, 69 anni, condannato in primo grado per aver sparato a Salvatore Maranzano.