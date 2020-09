Giallo a Ballarò, colpi di pistola contro la saracinesca di un negozio di abbigliamento

Spari contro un negozio a Ballarò. Sarebbero otto i colpi di pistola esplosi nella notte tra martedì e mercoledì in via Dalmazio Birago, contro la saracinesca di un’attività che commercia abbigliamento per donna. Ad accorgersene 2 giorni fa sarebbe stato lo stesso titolare alla riapertura dei battenti. Sull'episodio indaga la polizia.

La maggior parte dei colpi ha raggiunto la saracinesca in metallo. Altri tre invece sono finiti sul muro vicino, dove oggi restano visibili solo i segni dei fori lasciati dai proiettili e già ricoperti con della calce. Il titolare del negozio di abbigliamento è stato ascoltato dai poliziotti ai quali però ha riferito di non aver ricevuto alcuna minaccia e di non ricordare nulla di anomalo nel recente passato.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Scientifica per effettuare i rilievi e cercare di capire quale arma sia stata utilizzata a da dove abbiano sparato. Resta poi da chiarire se l'obiettivo di chi ha premuto il grilletto fosse proprio l'attività commerciale o altro. Sul caso indagano adesso gli investigatori della Squadra Mobile.