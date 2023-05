/ Via Francesco de Gobbis, 1

La sparatoria allo Zen del marzo 2021, arrestato un ragazzo di 26 anni

Si tratta di Mirko Lo Iacono: secondo gli investigatori avrebbe avuto un ruolo nel conflitto a fuoco per il controllo del territorio. A lui gli agenti sono arrivati dall'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. I fatti fanno riferimento al duplice tentato omicidio di Giuseppe e Antonino Colombo, avvenuto tra via Patti e via de Gobbis