L'agguato allo Zen con padre e figlio feriti in una sparatoria: arrivano 5 condanne

Cinque condanne per la sparatoria dello Zen in cui rischiarono la vita Giuseppe Colombo e i suoi figli Antonino e Fabrizio. Così ha deciso il gup Annalisa Tesoriere per Letterio Maranzano (12 anni, 5 mesi e 10 giorni), Pietro Maranzano, Vincenzo Maranzano e Nicolò Cefali (10 anni ciascuno) e Giovanni Cefali (11 anni e 4 mesi). Le indagini su quanto accaduto quel giorno, a metà marzo dello scorso anno, sono state condotte dalla squadra mobile che ha potuto fare affidamento sulle dichiarazioni di una testimone che ha raccontato ciò che ha visto quella mattina. L'agguato si consumò tra via Patti e via de Gobbis.

Tra i Maranzano e i Colombo, secondo quanto accertato nel corso delle indagini, non correva buon sangue. Tutto sarebbe nato, stando al racconto della testimone, da una spallata che uno dei Colombo avrebbe dato, forse per scherzo, a un commerciante della zona all'uscita del bar Cherry. Alla scena avrebbero assistito i Maranzano che avrebbero redarguito Antonino Colombo. Quello però sarebbe stato solo l’ultimo episodio di una lunga serie caratterizzata da un profondo astio fra i due gruppi familiari.

I Maranzano, infatti, sarebbero stati particolarmente risentiti da alcune voci secondo cui i Colombo avrebbero voluto che andassero via dallo Zen a causa della loro arroganza. Gli imputati a quel punto avrebbero deciso di cacciare dal quartiere i loro “rivali”. Dopo il diverbio di quella mattina, quindi, si sarebbero armati e avrebbero teso loro un agguato arrivando a bordo di cinque macchine e diversi scooter. In un primo si sarebbero affrontati con pugni e testate ma poi i Maranzano avrebbero aperto il fuoco ferendo Giuseppe a braccia e gambe e colpendo Antonio al gluteo.