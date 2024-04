Il far west in via la Lumia, tre giovani rischiano il processo per la rissa e la sparatoria di dicembre

Pochi minuti, ma di pura follia, tra urla, colpi di pistola - ben nove quelli sparati in tutto - una rissa con spintoni, calci e pugni, anche a una persona che era già inerme a terra e descritta come "moribonda": una scena da far west urbano, a due passi dal Politeama, ovvero tra via La Lumia e via Quintino Sella, immortalata anche da diversi video, che risale alle 3.20 del 10 dicembre scorso. Adesso la Procura ha chiuso le indagini per tre persone che avrebbero preso parte al violento episodio, che solo per fortuna non era finito in tragedia.

A rischiare ora il processo sono Marco Cucina, cioè colui che materialmente avrebbe sparato con una Luger calibro 9, Salvatore Emanuele, ed S. M.: il 14 febbraio il primo era finito in carcere, il secondo agli arresti domiciliari e il terzo era stato sottoposto all'obbligo di dimora a Palermo e a quello di presentazione alla polizia giudiziaria. Per i carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Giulia Beux, i partecipanti alla baraonda di quella notte sarebbero stati ben più numerosi e per identificarli le indagini invece proseguono. E tra questi ignoti personaggi c'è anche il ferito, individuato soltanto grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza: non era stata infatti chiamata un'ambulanza per soccorrerlo, ma qualcuno l'aveva preso di peso e allontanato dalla scena, in direzione di piazza Nascè e del Borgo Vecchio.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, in quel parapiglia, Emanuele avrebbe tirato un altro ragazzo per la maglietta, dandogli un pugno e poi colpendolo mentre era a terra, la stessa persona che anche Cucina avrebbe preso a calci, mentre S. M. avrebbe preso a pugni un altro partecipante allo scontro. Dalle immagini, inoltre, si vedrebbe chiaramente Cucina che, dopo aver sparato una serie di colpi di pistola, si allontana con l'arma in mano e poi spara un colpo in aria in via Quintino Sella e successivamente ancora un altro. Immortalata anche la fuga dell'indagato, a bordo di uno scooter, alle 3.26.