Sparatoria allo Sperone, un morto e un ferito grave in ospedale

Una sparatoria si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi allo Sperone. Colpi di pistola sono stati esplosi in una piccola traversa di via XXVII Maggio, all'altezza corso dei Mille. Un uomo di 37 anni, Giancarlo Romano, è morto, un altro uomo è rimasto ferito e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 e agenti della squadra mobile. La polizia indaga sull'accaduto, da stabilire il movente.



(Articolo in aggiornamento)