L'omicidio di Giancarlo Romano allo Sperone: tre persone fermate

Tre fermati per l'omicidio di Giancarlo Romano avvenuto ieri sera in via XXVII Maggio allo Sperone. Si tratterebbe di padre e figlio e anche dell'uomo rimasto ferito, A. S. C., che è tuttora ricoverato in ospedale.

Sul caso indaga la Dda, coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella. Ancora da chiarire il movente dell'agguato, che secondo gli inquirenti andrebbe comunque inquadrato in qualche regolamento di conto di matrice mafiosa. (Articolo in aggiornamento)