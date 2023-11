Sparatoria e duplice tentato omicidio dopo una lite tra ragazze: pena ridotta per un imputato, assolto l'altro

Una sparatoria con due feriti al culmine di una rissa tra ragazze, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 ottobre del 2021, e l'accusa di duplice tentato omicidio per Vincenzo Carlo Daricca, 21 anni, che materialmente avrebbe aperto il fuoco contro le due vittime, davanti al distributore Q8 di corso Umberto a Cinisi, e Calogero Grispo, di 24, che lo avrebbe accompagnato e poi aiutato a fuggire in macchina. Dopo pesanti condanne inflitte in primo.

Nello specifico, il collegio presieduto da Antonio Napoli ha del tutto scagionato Grispo (al quale in precedenza erano stati inflitti 8 anni e 4 mesi) e ha ridotto la pena a Daricca, da 9 a 7 anni di reclusione. I giudici hanno in buona parte accolto le tesi dei difensori degli imputati, rispettivamente assistiti dagli avvocati Calogero Vella e Debora Speciale.

L'agguato in cui rimasero gravemente feriti due fratelli, R. B. e E. B., che non si sono costituiti parte civile, era maturato al culmine di un pesante battibecco tra alcune ragazze avvenuto nella piazza di Terrasini. Daricca avrebbe preso le difese della fidanzata, che sarebbe stata schiaffeggiata, mentre le due vittime si sarebbero schierate con altre giovani, tra cui l'ex dell'imputato, con cui sono imparentati. Già in questa fase erano intervenuti i carabinieri e la rissa era stata sedata.

Poco dopo, però, Daricca avrebbe messo in atto la rappresaglia contro i due fratelli, ma - come hanno sancito adesso i giudici d'appello - non con l'aiuto di Grispo, e si sarebbe messo alla loro ricerca. Aveva rintracciato i due fratelli al distributore di benzina di Cinisi, dove aveva aperto il fuoco e sparato decine di colpi. Uno dei ragazzi, colpito al torace, era arrivato in gravi condizioni in ospedale ed era stato necessario asportargli la milza, l'altro era stato ferito più lievemente ad una gamba.

Daricca si era poi allontanato ed avrebbe buttato la pistola per strada, lungo la statale 113, sarebbe passato da Carini "per prendere delle cose" e infine si sarebbe rifugiato in una casa dello Zen, attendendo la mattina dopo per chiamare il suo avvocato e costituirsi. Ammise i fatti davanti al gip Clelia Maltese, durante l'interrogatorio di garanzia: "Sono dispiaciutissimo e spero si salvi - affermò l'imputato - ma ha dato un pugno alla mia fidanzata... Volevo solo spaventarli". Parlò anche del complice che lo avrebbe accompagnato, ma dicendo che non ne avrebbe mai fatto il nome. I carabinieri individuarono ed arrestarono Grispo. Che ora però è stato assolto, lasciando impunito chi quella sera avrebbe invece davvero aiutato Daricca.