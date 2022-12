Notte di follia al Mob, sparatoria in discoteca: esplosi 4 colpi di pistola al culmine di una rissa

Quattro colpi di pistola esplosi in aria e, per fortuna, nessun ferito. Notte di follia al Mob di Carini dove un ragazzo, ancora da identificare, avrebbe sparato all'interno della discoteca al culmine di una rissa. Ora il locale è sotto sequestro per permettere ai carabinieri di far luce sulle ragioni della sparatoria che hanno spinto il giovane a scappare.

Decine le telefonate giunte al 112 da parte dei clienti che, una volta sentiti gli spari, sono scappati terrorizzati. Come ricostruito dai titolari del Mob, che hanno immediatamente fornito alle forze dell'ordine i nastri delle telecamere per permettere l'individuazione del giovane e capire se potesse avere dei complici ad attenderlo, alcuni giovani sarebbero entrati da fuori senza essere clienti della discoteca. "Siamo arrabbiati ed esasperati da questi episodi di criminalità che si verificano all'interno dei nostri locali messi a segno da bande di criminali" spiega a PalermoToday Vincenzo Grasso, uno dei titolari del Mob.

Secondo il racconto dei titolari, dunque, la rissa sarebbe avvenuta tra due gruppi organizzati. "Gli addetti alla sicurezza hanno provato a placarla, ma nell'apice di questo caos, hanno sparato. Quello che si è verificato è solo l'epilogo di una situazione gravissima - continua Grasso, che è anche presidente di Silb Confcommercio Palermo e dirigente nazionale - che stiamo denunciando da mesi. Una malavita incontrollata che si riversa nei nostri locali, intima i dipendenti, accede con un chiaro obiettivo: pretende di entrare gratis, ruba auto, falsifica gli scontri, crea risse con i clienti. Bande organizzate e criminali che forza l'ingresso per venire a chiarire le sue questioni personali all'interno della nostra attività".

Da mesi Silb, società italiana associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, denuncia azioni criminali e di violenza all'interno delle discoteche, a fronte di una scarsa tutela da parte delle istituzioni. "Abbiamo rispettato l'iter di sicurezza - spiega ancora Grasso - e interrotto la serata. La gente si stava divertendo e ha rischiato grosso. Una situazione inammissibile e inaccettabile di cui pagheremo le conseguenze. Auspichiamo che le indagini si possano svolgere nel più breve tempo possibile e che il locale possa riaprire per non far perdere lavoro a centinaia di persone per l'evento di Capodanno e per tutti gli altri in programma. Stavamo facendo delle donazioni di volontariato, ospitando centinaia di ragazzi ogni settimana. Per non parlare del fatto che ci stavamo appena riprendendo dai gravi danni che la pandemia ha lasciato alle nostre imprese. Siamo tra gli unici a Palermo ad avere la licenza da ballo, insieme a pochi altri locali, segnaliamo da mesi il problema di malamovida ma nessuno ci ha mai dato risposte. Dobbiamo risolvere il problema, prima che sia troppo tardi".

Due mesi fa al Country quattro ragazzi, ancora a piede libero, avrebbero preteso di entrare gratis alla serata. Una volta messi in fila, si sono rifiutati di pagare 20 euro per l'ingresso e, al rimbalzo del buttafuori, avrebbero aggredito l'addetto alla sicurezza con un pugno a un occhio che ora rischia di perdere per sempre. "Dobbiamo mettere in pericolo - conclude Grasso - i nostri dipendenti? C'è un grave problema di ordine pubblico. Noi apriamo i nostri locali ma è una roulette russa. Ieri è successo al Mob nel modo più clamoroso possibile, prima ancora al Country. Domani a chi toccherà? Perché dobbiamo chiudere i nostri locali e darla vinta alla malamovida?".

A fare da eco alle parole di Grasso anche Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio. "Nonostante si adottino tutte le misure che la legge prescrive alcuni gruppi esagitati creano terrore tra i dipendenti e i titolari trasformando le discoteche in trincee. Da mesi denunciamo un problema di ordine pubblico. Gli imprenditori, pur essendo le vittime, poi ne pagano le conseguenze. Anche quando hanno adottato tutte le misure di sicurezza continuano a sopravviere situazioni come questa, completamente fuori controllo e che creano terrore. Queste attività d'intrattenimento notturno sono costantemente sotto attacco. E da vittime pagheranno un conto troppo alto perché è sull'imprenditore sano e che ha operato secondo la legge che si abbatteranno le sanzioni".

Le indagini sono ora affidate ai carabinieri che, dopo le segnalazioni, sono arrivati intorno alla tre di notte quando tutto ormai sembrava essere tornato alla normalità. Ora gli investigatori sono al lavoro per accertare quanto accaduto e identificare la persona che ha fatto fuoco. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Stamattina i rilievi per trovare i bossoli e la visione delle immagini di sorveglianza per identificare i responsabili.